О первом дне его работы главе Подмосковья Андрею Воробьеву доложили в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов в понедельник.

"Это, пожалуй, самое главное и центральное место Бронниц. Важно, чтобы сдавая такие объекты, мы видели максимальную эффективность с точки зрения опрятности, соблюдения стандартов, ну и, конечно же, возможностей малого бизнеса", — отметил глава региона.

В двухэтажном здании автовокзала обустроены зоны обслуживания и торговли, зал ожидания, комната матери и ребенка, туалеты, камера хранения. Также установлено табло с расписанием. На улице расположен крытый перрон для ожидания автобусов.

Старая автостанция была построена в 1987 году. В 2022 году она была демонтирована и на ее месте по поручению губернатора построили новый пассажирский комплекс. Площадь нового объекта составляет 1,5 тыс. кв. м — в 15 раз больше прежнего здания, добавили в пресс-службе.