"Цель Открытых дней археологии — познакомить как можно больше людей, интересующихся древнейшей из наук, с археологическими памятниками, уникальными историческими находками, которые стали базой для создания музейных экспозиций и, конечно, учеными-археологами и реставраторами музея-заповедника "Куликово поле", — подчеркнула Котикова.

Музеи на Куликовом поле и тульские филиалы подготовили для любителей исторической науки увлекательные интерактивные занятия, мастер-классы, авторские лекции, выставки, пешие и конные экскурсии к археологическим памятникам.

Кроме того, в рамках Дней прошли встречи с реставраторами, народными мастерами, также проведены археологический квест для детей и онлайн-викторина.

По ее словам, на сегодняшний день Тульская археологическая экспедиция музея-заповедника "Куликово поле", основанная еще в 1991 году, является крупнейшей экспедицией России. Она ведет широкомасштабные исследования не только на Куликовом поле, на территории Большой Тулы и почти во всех районах Тульской области, но и в соседних регионах. Находки археологов ежегодно пополняют Музейный фонд Российской Федерации, постоянные экспозиции в Туле и на Куликовом поле, а также демонстрируются на выставках в музее и за его пределами.

В Открытые дни археологии посетителям удалось побывать внутри самого известного памятника Куликова поля — колонны Дмитрию Донскому на Красном холме, услышать историю создания первого монумента в честь победы Дмитрия Донского над Мамаем, а также рассказ о его реставрации и ранее неизвестных фактах, которые открылись во время работы.

Для активных туристов предлагалась пешеходная экскурсия к слиянию Дона и Непрядвы в селе Монастырщино. В пределах географического ориентира Куликовской битвы находится Грызловский могильник, где специалисты искали захоронения русских воинов. Во время экскурсии "Археологическое путешествие по берегам Непрядвы. В поисках захоронений" посетители узнали о результатах одного из ведущих направлений исследований музея и жизни поселений Куликова поля до Мамаева сражения.

Сотрудники музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом подготовили тематическую экскурсию "Гипотезы, факты, артефакты: эпоха Дмитрия Донского в археологических исследованиях", где посетители узнали о роли археологии в изучении полей средневековых сражений, старинных городов и некрополей, о нюансах археологических исследований и инструментах, которые помогают археологам в работе.

Музей купеческого быта в Епифани пригласил участников отправиться на место древнего городища, в Стрелецкую слободу.

В свою очередь, тульские филиалы музея-заповедника подготовили свои мероприятия для Открытых дней археологии. Тематические экскурсии по выставкам "10 000 лет до Тульского кремля", "Сабля. Тысяча лет истории" предложили посетителям в Пространстве "Археология" в Музейном квартале Тулы.

Здесь же начала работу новая выставка "Тула. Город на железной реке", где можно узнать об удивительных свойствах железа и его значении в жизни людей. Посетители познакомятся с многовековой историей развития металлургии и металлообработки в тульском регионе. На выставке представлены подлинные артефакты — свидетели трудовой славы тульских металлургов и кузнецов на протяжении многих веков.

Также в рамках Открытых дней прошли увлекательные занятия для знакомства детей с археологией и отдельными историческими периодами нашей истории. Юные посетители прошли археологический квест "Экспедиция в прошлое" в Моховом, а в научном центре "Археология и реставрация" малыши смогли попробовать себя в роли ювелира и узнать о том, как разные народы украшали сабли, какие материалы и техники использовали для этого, разработали орнамент декора.

Сотрудники музея "Тульские древности" подготовили для юных посетителей увлекательное интерактивное занятие "Что имеем — храним". Дети смогли увидеть редкие археологические находки, предметы ушедших эпох и познакомиться с укладом прошлой жизни тульских умельцев.

"Открытые дни археологии в Тульской области — уникальная возможность увидеть памятники истории и результаты археологических исследований разных лет", — отметила представитель музея-заповедника "Куликово поле".

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает территории Кимовского и Куркинского районов Тульской области, ряд музеев в Туле.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.