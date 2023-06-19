Полеты из международного аэропорта "Звартноц" в аэропорт "Внуково" и обратно будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Fly Arna — совместное предприятие Армянского государственного фонда интересов (ANIF) и группы Air Arabia. Бюджетная авиакомпания создана в июле 2021 года, начала полеты весной 2022 года, осуществляет рейсы в московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", в Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх, Дели, Багдад, Кувейт.