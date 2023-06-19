"В Калининградской области несколько пляжей для маломобильных граждан в прошлые летние сезоны были открыты на побережье Балтийского моря. Но попасть на них не просто, так как от Калининграда до ближайшего из них порядка 40 км. И потому "Аура" решила реализовать проект открытия такого пляжа практически на окраине областного центра, на берегу Калининградского залива", — сказала пресс-секретарь организации Евгения Иванкова.

Она уточнила, что доступную среду сформировали на территории муниципального яхт-клуба "Янтарный парус". На пляже есть специальные коляски для купания, подъемник и дорожка проезда колясок по песку до воды.

Адаптивный участок является частью пляжа карьера "Мечта", который соединен с Калининградским заливом. Это самый посещаемый из пяти водоемов Калининграда, где есть места для купания. В теплые дни там насчитываются около 1,5 тыс. отдыхающих.

Стихийная парковка там запрещена. На территории установлены биотуалеты, кабины для переодевания, скамейки и беседки для отдыха, отметила Иванкова.

"Социальный проект реализован "Аурой" на грант министерства культуры и туризма Калининградской области, который был получен в начале 2023 года", — заключила пресс-секретарь.