Так, в течение суток в Сочи пройдут сильные дожди, возможны ливни с грозами и градом.

"На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами — с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. При грозе шквалистое усиление ветра составит до 15-17 метров в секунду", — отмечается в сообщении.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы переведены на усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

"Сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112", — сказано в сообщении.