"Мы поставили большие цели для так называемого "века Турции". В 2023 году мы планируем принять 60 млн туристов и получить $56 млрд дохода от туризма. На 2028 год наши цели – 90 млн посетителей и $100 млрд дохода", — сказал Эрсой во время визита в Анталью.

Министр отметил, что последние пять лет были очень сложными для туриндустрии, однако стране удалось пройти этот период.

"Будут препятствия, но мы станем сильнее и достигнем целей, поставленных на 2028 год, а именно стать одной из трех ведущих стран в мировом туризме", — сказал Эрсой.

Он напомнил, что в 2022 году Турция заняла третье место в мире по количеству прибытий туристов, поднявшись на три позиции по сравнению с 2019 годом.

В прошлом году Турцию посетили почти 45 млн иностранных туристов, это на 80% больше, чем в 2021 году. С учетом граждан Турции, проживающих за границей, въездной поток составил 51,4 млн.

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), лидерами туристических направлений в 2022 году были Франция (80 млн прибытий), Испания (71,6 млн), США (50,8 млн). Турция заняла четвертое место с 50,4 млн. Замыкает топ-5 Италия – 49,8 млн.