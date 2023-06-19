Традиционно в фестивале принимают участие народные и заслуженные артисты, поэты, композиторы, деятели культуры. В этом году в его концертной программе примут участие более 20 коллективов из всех уголков России, говорится в сообщении.

"В рамках этого фестиваля будут проводится VI Межрегиональный конкурс авторов и исполнителей поэтических произведений, VIII Межрегиональный конкурс художественных работ "Земля моя красива", IX Межрегиональный конкурс исполнителей народной песни", — отмечает пресс-служба.

В рамках музыкально-поэтического праздника будет работать выставка декоративно-прикладного искусства, на которой представят работы мастеров со всей Рязанской области. Желающие смогут не только насладиться красотой изделий, но и приобрести их в качестве сувениров.

Александр Аверкин — советский композитор, гармонист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации — родился в деревне Шафторка Сасовского района Рязанской области. Он автор более 500 песен, которые стали очень популярны в стране. Песни Аверкина входили в репертуар Людмилы Зыкиной, Ольги Воронец, Александры Стрельченко, Анны Литвиненко, а также известных хоровых хоровых коллективов.

Аверкин также известен как автор опер и оперетт, концертов для баяна с оркестром и балалайки с оркестром, музыки к кинофильмам.