"В этом году продолжится строительство новой зоны катания в районе обсерватории. К 2024 году планируется построить две канатные дороги кресельного и гондольного типа и увеличить зону катания на 6,2 км", — сказал Коков.

Глава региона также отметил, что АО "Кавказ.РФ" ведет активную работу по привлечению резидентов.

"Две заявки уже одобрены экспертным советом при Минэкономразвития РФ, еще несколько рассматриваются. Намечены проектно-изыскательские работы и создание концепции благоустройства. Территорию будет отличать единый архитектурный стиль, здесь появятся парк для активного отдыха, прогулочные места и спортивные площадки", — пояснил он.

Кроме того, планируется значительно усилить системы искусственного оснежения. Это позволит увеличить сезон катания на трассах курорта, который сейчас длится почти девять месяцев — с конца октября по июль.

Горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 15 км трасс различной сложности и сеть подъемников.