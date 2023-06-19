"По данным Минздрава РФ, в 2022 году в России медицинскую помощь получили 12 млн иностранных граждан на общую сумму свыше $700 млн. Это вообще вся медицинская помощь, оказанная на платных основаниях иностранным гражданам. Это могут быть и иностранцы, постоянно проживающие в РФ, и мигранты, прибывающие сюда на работу", — сказал он.

Эксперт пояснил, что под медицинским туризмом понимается прибытие иностранца на территорию России специально для получения медицинской помощи с последующим возвращением на родину.

"Сегодня, по нашим данным, на таких пациентов приходится около 5% от общего объема экспорта медицинских услуг в количественном выражении", — сказал эксперт.

По его словам, традиционно не менее 80% всего потока медицинских туристов составляют русскоязычные граждане соседних стран СНГ. До февраля 2022 года значительной была и доля русскоязычных граждан западных стран. Также всегда был высоким интерес к медицинским турам в Россию со стороны граждан КНР, в основном – в сфере репродуктивной медицины, поскольку в Китае все репродуктивные технологии запрещены.

Как отметил Чернышев, наиболее популярны у иностранных граждан такие профили медицинской помощи, как онкология, кардиохирургия, ортопедия, нейрохирургия, офтальмология, диагностика для ревизии диагноза, педиатрия и другие.

"У России есть целый ряд существенных преимуществ в отрасли медицинского туризма, среди них – серьезный уровень квалификации персонала и высокая техническая оснащенность медучреждений. Препятствует развитию въездного медицинского туризма, прежде всего, отсутствие у государственных медицинских организаций правовой возможности платить комиссионное вознаграждение агентам – туроператору или специализированному агентству медицинского туризма", — сообщил эксперт.

В результате, по его словам, турбизнесу неинтересно направлять туристов в эти медцентры.

Чернышев добавил, что для развития медицинского туризма нужно также дифференцировать стоимость услуг клиник для россиян и иностранцев, как это сделано в Израиле или Германии.