Как сообщает пресс-служба музея, выставка приурочена к 240-летию основания Севастополя и проходит в рамках проекта "Музейное лето в Туле".

В экспозиции представлены иллюстрации к толстовскому циклу рассказов из фондов музея-усадьбы "Ясная Поляна", созданные художниками Анатолием Кокориным, Марком Клячко, Никифором Ращектаевым, Алексеем Мищенко. Дополняют выставку работы воспитанников студии Тульского отделения Союза художников России, которые творчески переосмысляют произведения Льва Толстого.

"Севастопольские рассказы" впервые были опубликованы в 1855-1856 годах. Трилогия посвящена кульминационному событию Крымской войны — обороне Севастополя от превосходящих сил англо-франко-турецкой коалиции, которая продолжалась с осени 1854 по август 1855 года. Три рассказа цикла — "Севастополь в декабре месяце", "Севастополь в мае", "Севастополь в августе 1855 года" — охватывают весь период осады города, повествуют о конкретных военных операциях и переживаниях их участников.

Книга создавалась Толстым практически синхронно с описываемыми событиями, большей частью на месте действия, в армейском лагере. Мастер работы "с натуры", Толстой с удивительной правдивостью описал героическую оборону города, участником которой был он сам. За храбрость молодой офицер был награжден орденом Святой Анны 4-й степени, медалями "За защиту Севастополя" и "В память войны 1853-1856".

Выставка будет работать до 30 сентября.