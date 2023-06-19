"Мы считаем, что ситуация по авиакомпании "Якутия" значительно улучшилась. Более того, гендиректор АО "ГТЛК" Евгений Дитрих выразил удовлетворенность тем, что долг "Якутии" значительно сокращен. Было 1,7 млрд рублей, сейчас 1,2 млрд рублей — настолько долг был погашен за неполные полгода. Работа по сокращению задолженности будет и дальше продолжаться", — сказал глава регионе.

По его словам, полеты выполняют три SSJ, летают по маршрутам авиакомпании "Аврора".

Как сообщалось, в конце 2022 года ГТЛК намеревалась расторгнуть договоры аренды с авиакомпанией "Якутия" на два Superjet 100, простаивающих из-за неисправности. К тому моменту долг авиакомпании достиг 1,6 млрд рублей, его часть, по данным Дитриха, предполагалось погасить за счет бюджета республики. В феврале 2023 года "Якутия" восстановила один из разукомплектованных самолетов.

Самолеты начали простаивать из-за технических дефектов, обнаруженных в 2018 году. Авиакомпания проводила дорогостоящий внеплановый ремонт двигателей. Также влияние на работу компании оказал отраслевой кризис, возникший вследствие COVID-19.

2021 год "Якутия" закончила с чистым убытком по РСБУ в 610 млн рублей при выручке в 10,9 млрд рублей, а в 2022 году вышла на прибыль, заработав 187 млн рублей при 10,02 млрд рублей выручки.

АК "Якутия" (подконтрольна правительству республики) базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". Флот авиакомпании состоит из четырех SSJ 100 (три находятся в летном состоянии, один — в разукомплектованном). Кроме того, по данным Росавиации, на конец сентября 2022 года в сертификате эксплуатанта компании числились по четыре Boeing-737 и Bombardier.