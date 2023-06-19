"В настоящее время подача заявления на получение шенгенской визы является длительным процессом с большим количеством бумажных документов. Это обременительно как для путешественников, так и для консульств. В апреле 2022 года Европейская комиссия представила предложение о цифровизации процесса выдачи шенгенских виз. 13 июня участники переговоров Европейского совета и Европарламента в предварительном порядке согласовали правила оцифровки визовой процедуры", — говорится в сообщении.

Как отметили в совете, новые правила предусматривают возможность подавать заявления на визу онлайн через специальную платформу для подачи и оформления виз, а также замену визовой наклейки для загранпаспортов на цифровой вариант в виде двумерного штрих-кода с криптографической подписью.

"Это снизит риски в вопросе безопасности, связанные с поддельными и украденными визовыми наклейками", — пояснили в Европейском совете.

На визовой платформе соискатели смогут вводить необходимые данные, загружать копии документов и оплачивать визовые сборы. Там же заявители будут получать уведомления о решениях, касающихся их визы.

Предполагается, что личное присутствие будет необходимо только тем, кто обращается впервые, чьи биометрические данные недействительны и лицам с новыми загранпаспортами.

Платформа автоматически определит, какая страна-член Шенгенского соглашения отвечает за рассмотрение заявки, в том числе, если заявитель намерен посетить несколько стран Шенгенского соглашения. При этом у путешественников будет возможность указать, должна ли их заявка быть обработана конкретным государством ЕС в соответствии с целью поездки.

В Европейском совете считают, что это позволит не только упросить процесс оформления визы, но и снизить затраты и нагрузку на страны ЕС и заявителей.