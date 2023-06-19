"Новое направление для нас — создание центров мониторинга состояния природных экосистем. Это поможет нам прогнозировать работы в рамках программы восстановления природной среды, даст интересную информацию в целом всему научному сообществу", — приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника Владимира Гриценко.

В частности, на территории музейного комплекса проводится уникальный эксперимент, цель которого — выяснить, можно ли, используя биологические и химические препараты, сделать растительные сообщества местных агростепей более эффективными в связывании диоксида углерода.

В первую очередь исследователи измерят содержание фотосинтетических пигментов, которые участвуют в формировании органического вещества. Их увеличение будет признаком того, что препараты сработали.

Также ученым предстоит сделать укосы участков и определить запасы сухих трав — так производится оценка накопленной растениями биомассы, в которой находится связанный углерод.

В середине лета ученые начнут оценку результатов и попытаются выяснить, какой из препаратов более эффективно влияет на продуктивность растений, отметили в пресс-службе.

"На Куликово поле возлагается важная миссия в рамках подготовки к юбилею битвы в 2030 году. Мы продолжаем не только развивать инфраструктуру — например, завершается работа по созданию фондохранилища в Епифани. Также ведется обширная издательская деятельность. И очень важна поддержка вот таких серьезных фундаментальных исследований", — подчеркнул Гриценко.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает территории Кимовского и Куркинского районов Тульской области, ряд музеев в Туле.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.