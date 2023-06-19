Отмечается, что к ежедневным дневным рейсам добавятся дополнительные, которые будут выполняться в понедельник, среду и субботу в утренние часы.
Время в пути составит чуть менее часа. Дополнительные рейсы будут осуществляться до 2 сентября.
Отмечается, что к ежедневным дневным рейсам добавятся дополнительные, которые будут выполняться в понедельник, среду и субботу в утренние часы.
Время в пути составит чуть менее часа. Дополнительные рейсы будут осуществляться до 2 сентября.
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