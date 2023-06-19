Две участницы группы самостоятельно вернулись на базу Архызского поисково-спасательного подразделения. Руководитель группы и одна участница сорвались с перевала Браконьеров.

"При падении руководитель группы получил травму, находится в сознании, участница группы получила ушибы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие остались на месте происшествия, у них есть палатка и продукты на двое суток.

К пострадавшим выдвинулась группировка Архызского поисково-спасательного подразделения МЧС России в составе 12 человек и двух единиц техники.

18 июня в ГУ МЧС России по КЧР поступило сообщение о том, что группа туристов из Москвы не выходит на связь.

Зарегистрированная туристическая группа в составе четырех человек вышла на маршрут 12 июня из поселка Архыз. Завершить маршрут они планировали 21 июня в селе Нижний Архыз.

На поиски группы были направлены сотрудники Архызского подразделения Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России. Первый день поисковых работ результата не дал.