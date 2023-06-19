"В Петербурге появилась еще одна точка для занятий яхтенным спортом. Здесь уже тренируются воспитанники Академии парусного спорта. Осваивать парус в группе раннего развития они начинают с четырех лет. Занятия для ребят бесплатные", — сказал губернатор.

Он сообщил, что также разработан проект туристическо-рекреационного кластера на территории бывшей строительной площадки "Горская". Соглашение о намерениях подписали на ПМЭФ. Кластер включает современную яхтенную марину на 1 тыс. швартовочных мест, развлекательную и досуговую инфраструктуру.