"Будущий инвестор будет заниматься проектированием, созданием и эксплуатацией аэропортового комплекса. Завершить конкурсные процедуры и заключить концессионное соглашение планируется в этом году", — говорится в сообщении.

Среди условий соглашения — увеличение площади аэровокзального комплекса до 12 тыс. кв. м, строительство парковки на 150 машиномест, установка не менее двух телескопических трапов, модернизация всей инженерной инфраструктуры и увеличение пропускной способности аэропорта. В рамках концессионного соглашения обновят и взлетно-посадочную полосу.

"Будем менять аэропорт, учитывая наш перспективный туристический проект на Полярном Урале (туркомплекс "Рай-Из" — ИФ), с запуском которого мы прогнозируем существенный рост потока пассажиров", — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, слова которого приводятся в сообщении.

Представитель УК "Аэропорты регионов" сообщил "Интерфаксу", что холдинг заинтересован в участии в проекте. "Нам интересно участие в этом проекте, и мы планируем участвовать в конкурсе. Изучив его условия, примем окончательное решение", — отметил представитель управляющей компании.

В конкурсной документации, опубликованной на сайте регионального правительства, говорится, что заявки принимаются в течение 30 рабочих дней со дня размещения сообщения о проведении конкурса.

АО "Аэропорт Салехард" на 100% находится в собственности ЯНАО. Пассажиропоток аэропорта в 2022 году составил 411 тыс. пассажиров (рост на 5,7%).

Согласно данным расписания аэропорта, регулярные рейсы из Салехарда выполняет на самолетах АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" (основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона), на вертолетах — ООО "Авиационная компания Ямал" (принадлежит физлицам).

Полеты осуществляются по 11 межрегиональным направлениям.

Ранее сообщалось, что на Ямале по концессионной схеме был реконструирован самый крупный в регионе аэропорт — города Нового Уренгоя (пассажиропоток в 2022 году составил 1,032 млн человек). Концессионером, победившим в конкурсе на реконструкцию, стало входящее в холдинг "Аэропорты регионов" ООО "Уренгойаэроинвест". Объем частных инвестиций составил 11,5 млрд рублей. Модернизация аэропорта проведена без привлечения бюджетных средств. Новый терминал принял первый рейс 25 декабря 2022 года.

Всего под управлением "Аэропортов регионов" находятся 10 аэропортов: помимо Нового Уренгоя, это аэропорты Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Оренбурга и Тобольска.

В прошлом году было заключено концессионное соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию инфраструктуры горного туристического комплекса "Рай-Из" на Полярном Урале.