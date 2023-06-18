Сообщение о пропаже туристов поступило от отца участницы тургруппы, который заявил, что его дочь 1983 года рождения не выходит на связь, говорится в сообщении.

Зарегистрированная туристическая группа в составе четырех человек вышла на маршрут 12 июня из поселка Архыз. Завершить маршрут они планировали 21 июня в селе Нижний Архыз.

На поиски группы были направлены сотрудники Архызского подразделения Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Отмечается, что в воскресенье спасатели обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, но туристов не обнаружили.

С наступлением темноты сотрудники МЧС приостановили поиски, которые продолжатся утром в понедельник.

В связи с исчезновением группы туристов СКР по КЧР организовал проверку.

"Следователями и криминалистами следственного управления СК России по КЧР проводится комплекс неотложных проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по КЧР.