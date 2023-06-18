ДТП произошло в субботу около 17:00 в районе города Манавгат. Автобус с 33 россиянами направлялся из Аланьи в аэропорт Антальи и врезался в стоявший у АЗС грузовик. После ДТП в автобусе возник небольшой пожар, который потушили работники заправки.

Как сообщает издание, водитель автобуса погиб на месте, пострадавших доставили в медицинские учреждения Манавгата. Остальных туристов отвезли в аэропорт на другом автобусе.

Консул-советник Генконсульства РФ в Анталье Владимир Бирюков в эфире телеканала "Россия 24" подтвердил информацию о госпитализации пяти россиян.

"В результате ДТП пострадали пять россиян. Они получили травмы и находятся в больницах, им оказывается медицинская помощь в полном объеме. Угрозы жизни нет. Остальные граждане России, которые находились в этом транспортном средстве, им была оказана первая помощь и они благополучно были доставлены в аэропорт и вылетели вчера в Россию, т.к. их отдых закончился", — сказал он.