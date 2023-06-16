"В этом году количество пассажиров речных маршрутов выросло почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечу, что в прошлом году в мае речными маршрутами воспользовалось более 4 тысяч пассажиров. Это показывает, что речные маршруты набирают популярность у жителей и гостей Подмосковья", — приводятся в сообщении слова заместитель председателя правительства Московской области Анны Кротовой.

Он добавил, что маршрутом в Серпухове воспользовались более 1,2 тысяч пассажиров, в Лыткарине — 3,2 тысячи, а в Коломне — около 500 пассажиров.

Сезон водной пассажирской навигации в Подмосковье стартовал в мае и продлится до октября — ноября в зависимости от маршрута.