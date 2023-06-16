"Гостей праздника ждут испытания на силу, ловкость и меткость. В рамках спортивной программы запланированы такие соревнования, как метание аркана на рога, стрельба из арбалета, метание копья/камня на дальность, бег с палкой по пересеченной местности, гребля на весельной лодке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательной частью праздника станет саамский женский футбол. В него играют мячом из шкур оленя, набитым его шерстью.

Также в программе Летних саамских игр ярмарка "Город мастеров". Ремесленники Мурманской области представят на ней свои изделия и украшения из оленьего меха, рога, кости, изделия из бисера, корней, предметы одежды.

Саами — коренной народ российского севера, Норвегии, Финляндии и Швеции. Согласно данным Мурманскстата, по итогам переписи 2010 года в Заполярье проживает около 1,6 тыс. саами, из которых 17% считают саамский язык родным.

Всего в регионе насчитается около 40 саамских общин. В основном они занимаются рыболовством и оленеводством.

Основным местом проживания саами в Мурманской области является Ловозерский район и село Ловозеро. В местном Северном национальном колледже обучают профессиям оленевода, хозяина усадьбы, мастера по резьбе по кости, рогу и камню.