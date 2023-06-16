Соглашение о взаимодействии в рамках Петербургского международного экономического форума подписали глава КЧР Рашид Темрезов и гендиректор АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев.

"Предстоит совместная работа сразу над тремя масштабными проектами в регионе на базе платежной системы "Мир": создание карты жителя Карачаево-Черкесской республики, создание карты туриста, развитие автоматизированной системы оплаты проезда", — написал Темрезов.

Глава региона отметил важность этой работы с учетом того, что за минувший год Карачаево-Черкесию посетило около 2 млн туристов.