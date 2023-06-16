"В среднем загрузка гостиниц по городу — 80-85%. Те гостиницы, которые входят в основной пул предпочтений многих клиентов, кто не первый раз приезжает на форум, загружены выше 85%, почти полностью", — сказал Корнеев в кулуарах ПМЭФ.

При этом в отелях, которые не входят в периметр ПМЭФ-2023, есть свободные номера, конфликта интересов деловых и обычных туристов в этой связи нет, отметил Корнеев.

Тем не менее, по его оценке, отели вне непосредственного периметра ПМЭФ в 2023 году показывают загрузку выше, чем в 2022-м.

"Сравнивать сложно с прошлым годом, так как тогда форум проходил в нештатных условиях, но в целом показатель выше", — добавил Корнеев.

XXVI Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.