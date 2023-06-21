"В этом году планируют отремонтировать 22 объекта", — говорится в сообщении.

В целом в рамках национального проекта "Культура" с 2019 по 2022 год в Башкирии было построено и реконструировано 75 учреждений культуры.

В частности, в Уфе был завершен ремонт Дома-музея Шагита Худайбердина по ул. Новомостовой, после ремонта музей был оснащен цифровыми и мультимедийными технологиями, его коллекция пополнена новыми экспонатами. Кроме того, после пожара было восстановлено Сибайское концертно-театральное объединение, на 65% была увеличена площадь филармонии и на 145 мест — вместимость концертного зала.

По данным регионального Минкультуры, в 2022 году объем финансирования мероприятий в рамках нацпроекта вырос по сравнению с показателем предыдущего года втрое, до 2,5 млрд рублей.

Целью нацпроекта "Культура" является обеспечение максимальной доступности для граждан культурного потенциала. Мероприятия нацпроекта направлены на увеличение на 15% посещаемости учреждений культуры и увеличение в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры. В нацпроект входит три федеральных проекта: проект "Культурная среда" (направлен на обеспечение доступности учреждений культуры для граждан и создание комфортных условий), "Творческие люди" (призван обеспечить подготовку кадров, поддержку творческих проектов и добровольческих движений), "Цифровая культура"(внедрение цифровых технологий).

Башкирия принимает участие в реализации всех трех федеральных проектов. Общий объем финансирования проектов на 6 лет превышает 10 млрд рублей. На эти средства предполагается строительство 27 новых сельских домов культуры и реновация 52 учреждений культуры.