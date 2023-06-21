В рамках приватизации федерального имущества на продажу одним лотом выставлено сооружение площадью застройки 3,4 тыс. кв. м. Само здание речвокзала на торги не выставлено. При этом новый собственник объекта, согласно документации, обязан использовать его для обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов.

Начальная цена составляет 7,9 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 августа.

В конце апреля уже объявлялся конкурс по продаже причала речвокзала. Начальная стоимость также составляла 7,9 млн рублей, однако конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

В последние годы речной вокзал Томска использовался для выполнения пассажирских рейсов по маршруту Томск — Левобережье — Семейкин остров (пляж) — Томск. По маршруту курсировал теплоход "РП-45" АО "Томская судоходная компания" (ТСК, входит в холдинг "Сибирский центр логистики", СЦЛ), однако с 2022 года ТСК прекратила перевозки из-за невозможности использования старого судна.