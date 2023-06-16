Соглашение о сотрудничестве подписали глава Адыгеи Мурат Кумпилов представитель компании -инвестора АО "Центр-Отель" и президент AVA Group Ваган Арутюнян на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Отмечается, что отель войдет в сеть российского отельного оператора LeePrime Group (входит в AVA Group). Он будет рассчитан на 162 номера, а также будет включать бизнес- и медиацентр для проведения мероприятий, спа- комплекс, ресторан.

"Новый объект размещения сможет повысить туристический поток в Майкоп и создать возможности для организации деловых мероприятий. Мы прогнозируем генерацию туристического потока для города в пределах 58 тыс. туристов в год", — отметил управляющий партнер LeePrime Group Сергей Ли, процитированный в сообщении.

Глава Адыгеи подчеркнул, что республика становится одним из популярных мест отдыха для россиян. Последние три года туристический поток в республику составляет не менее 500 тыс. человек. С запуском экокурорта "Лагонаки" турпоток увеличится в разы.

"Мы рады растущему интересу к региону. Хотим, чтобы ещё больше людей выбирали Адыгею для отдыха. Для этого нам нужно больше туристических объектов, с большим номерным фондом. Поэтому мы заинтересованы в строительстве бизнес-отеля в центре Майкопа. Над этим вопросом работали давно. Уверен, с помощью инвестора получится создать современный гостиничный комплекс, который впишется в общую концепцию развития туристского потенциала региона и создания столичного облика Майкопа", — отметил Кумпилов.

Планируется, что за несколько лет инвестор проведет реконструкцию и создаст четырехзвездочный бизнес-отель на месте гостиницы-долгостроя. В результате реализации проекта будет создано 209 рабочих мест.

Кумпилов подчеркнул важность реализации проекта как для развития туризма, так и для улучшения облика Майкопа. По его словам, в республике сегодня продолжается строительство ряда гостиничных объектов и реконструкция уже имеющегося номерного фонда.