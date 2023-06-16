«Эта программа работала в прошлом году, на нее было выделено меньше 250 млн рублей, ей воспользовались один или два туроператора. В общем-то эти же туроператоры в настоящий момент видят заинтересованность в том, чтобы программу возобновить. Но у нас сейчас нет проблем со спросом, также нет недостатка в том, чтобы люди летали», — рассказал он в кулуарах ПМЭФ.

Как отметил Вахруков, субсидирование чартерных рейсов по России требовалось, когда были низкий спрос на путешествия, для восстановления внутреннего туризма после пандемии коронавируса и открытия новых направлений.

«Но сегодня все-таки приоритет – строительство инфраструктуры. Поэтому мы, конечно, обсуждаем, делать это в текущем году или нет, но пока нет оснований для того, чтобы принять это решение и снова запускать чартеры», — подчеркнул он.

Программа субсидирования чартерных рейсов стартовала в 2020 году и стала одной из мер государственной поддержки турбизнеса в пандемию. Предполагалось, что в 2021-2023 годах ежегодно на нее будет выделяться до 1,2 млрд рублей. Однако решение по ее продолжению в 2023 году так и не было принято.