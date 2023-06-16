«В прошлом году внутренний туристический поток заметно вырос. По данным Росстата, в 2022 году численность рос туристов в коллективных объектах размещения возросла на 16,7%. В абсолютных величинах это почти 10 млн человек. Нужно динамичнее развивать качественную инфраструктуру для отдыха в нашей стране. Причем ориентироваться не на текущие цифры, а на то что, турпоток будет и дальше увеличиваться.», — сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ 2023.

«В этой связи предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов. Сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента сегмента 3-4*. Считаю необходимым также включить в эту программу строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков, горнолыжных курортов. Я знаю, что бизнес планирует или уже реализует такие проекты в Крыму, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе, на Юге и в Центральной части России. Безусловно, будем поддерживать эти проекты», — добавил президент.