Как уточняется в сообщении, дорожная карта включает семь мероприятий, в том числе организацию регулярных встреч и сессий между туристическими государственными и бизнес-организациями. Ее подписали замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков и замминистра экономики Республики Армения Нарек Терян.

«Планируется, что к следующему году двусторонний туристический поток увеличится еще на 10% и составит 1,2 млн турпоездок. Совместный план действий поможет улучшить качество туристических услуг в странах, увеличить качество подготовки кадров, а также реализовать значительный потенциал в туристском обмене между странами», — подчеркнул Вахруков по итогам подписания.

«Реализация дорожной карты позволит сторонам расширить взаимодействие в туристической сфере, и, что самое главное, создать базу для развития инвестиционного потенциала туристического сектора Армении и России. Армения ждет российских туристов, и у нас есть все необходимые ресурсы для этого», — отметил, в свою очередь, Терян.

Обе стороны ожидают, что выполнение положений дорожной карты позволит повысить показатели туристических обменов между Россией и Арменией. Одним из главных направлений сотрудничества между странами в развитии туризма станет межрегиональное партнерство.