"Мы ожидаем, что федеральные коллеги этим летом урегулируют все административные моменты. Москва полностью готова для приема. Мы надеемся, что уже к концу лета сможем высказаться по поводу позитивной статистики посещения китайских граждан Российской Федерации в целом, не только Москвы", — сказал Козлов в кулуарах ПМЭФ.

Он уточнил, что московский туристический бизнес находится в роуд-шоу по городам Китая — в Гуанчжоу, Шанхае и Пекине — чтобы наладить контакты по линии бизнеса.

"Мы сейчас собрали более 50 организаций со стороны России и очень много организаций — не буду называть точную цифру — со стороны китайского бизнеса, которые бы начали взаимоотношения после снятия всех административных моментов, которые есть сейчас", — сказал Козлов.

Глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев со своей стороны подчеркнул, что информационная кампания по продвижению российских туристических возможностей должна активизироваться, как только решения по электронной визе и безвизовому въезду для групп из Китая вступят в силу.

"Когда будут приняты эти решения, когда вступит в силу электронная виза, и межправительственные соглашения восстановят свою работу в полную силу и с Ираном, и с Китаем — наша задача об этом еще раз рассказать. Мы об этом говорили с Минэкономразвития, и даже МИД нам об этом говорит. Многие предприятия бизнеса уже на низком старте, ждут этих решений, чтобы под них предложить продукты разного плана. По Петербургу их сформировано очень много", — сказал Корнеев на полях ПМЭФ.

Он подчеркнул, что в странах Азии и Ближнего Востока за время пандемии сформировался отложенный спрос на поездки, и зарубежные туркомпании понимают перспективность российских направлений.

В начале июня сообщалось, что Минэкономразвития планирует запустить групповые безвизовые поездки между РФ и Китаем до конца года, точные сроки еще не определены, ведомство не получило списка уполномоченных туристических компаний КНР.

Минэкономразвития в конце февраля объявило о возобновлении действия соглашения о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и КНР от 2000 года, приостановленного во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группах от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.