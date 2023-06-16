"Сотрудники МЧС России ведут поисковые работы на реке Урух в Ирафском районе Северной Осетии. В 11:24 мск 16 июня (...) поступило сообщение, что во время экскурсии в Дигорское ущелье республики со смотровой площадки, расположенной примерно в двух километрах выше "Чертова моста", в реку сорвалась девушка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая прибыла из Минеральных Вод и входила в состав тургруппы, которая направлялась в базу отдыха "Порог Неба".

"Для проведения поисков на место были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части №9 и спасатели Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. В данное время ведется работа по обследованию берегов реки вниз по течению", — говорится в сообщении.