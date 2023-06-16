"В прошлом году мы выделили на поддержку строительства модульных гостиниц 4,2 млрд рублей, охватили 174 проекта в 20 регионах страны. Однако спрос, как показывает жизнь, гораздо выше", — сказал Путин в пятницу, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что инвестиционные проекты проработаны, есть земельные участки, подведены инфраструктурные сети. "Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц. Это позволит реализовать еще 470 проектов подобного рода", — заявил Путин.