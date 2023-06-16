"Соглашение достаточно сложное. Оно предполагает, что вся реконструкция, а там реконструкция и взлетно-посадочной полосы, и необходимое оборудование, и строительство терминала, будет происходить за счет средств частного инвестора, то есть без привлечения средств федерального бюджета", — сообщил подписавший соглашение с российской стороны министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его цитирует пресс-служба Минэкономики Абхазии.

Соглашение между правительством Абхазии и правительством РФ об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта "Сухум" им. В.Г. Ардзинба было подписано 16 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. С абхазской стороны документ подписала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Как отмечает Решетников, обе стороны взяли на себя определенные гарантии: Абхазия — по подведению энергетической инфраструктуры и решению земельных вопросов, Россия — по взаимодействию между инвестором и абхазской стороной.

Порядок проведения конкурса для потенциальных инвесторов определит межправкомиссия России и Абхазии, уточнил российский министр.

Решетников считает, что аэропорт поможет разгрузить пограничные пункты, на которых летом скапливаются очереди. "Он крайне нужен и российской стороне, это будет резервный аэропорт для Сочи", — подчеркнул министр.

В свою очередь Озган сообщила, что подписанное соглашение определяет условия и обязательства сторон при реализации проекта "и, в частности, предоставление Абхазии особого инвестиционного режима, предусматривающего преференции и льготы".

Она заявила, что подписание соглашения — это очень важное событие для Абхазии. "Событие, которого мы ждали почти 30 лет. Реализация этого инвестиционного проекта окажет значительное влияние на развитие экономики Абхазии", — отметила она.

Замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, которого цитирует пресс-служба, в свою очередь отметил, что на первом этапе запланирована реконструкция 2,4 км из 3,6 км взлетно-посадочной полосы, что позволит аэропорту принимать пассажирские самолеты типа SSJ-100, МС-21 и грузовые Ил-76.

"Ожидается, что годовой объем перевозок на первом этапе реконструкции составит 375,8 тыс. пассажиров. Второй этап восстановительных работ начнется по достижению отметки в 1 млн пассажиров в год", — сказал Вольвач журналистам

Он уточнил, что, "в случае своевременной реализации проекта возобновление деятельности аэропорта планируется в четвертом квартале 2024 года".

По предварительной оценке Минтранса России, Росавиации и потенциального инвестора, стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей, говорится в сообщении Минэкономики Абхазии.

Сухумский аэропорт расположен вблизи села Бабушара Гулрыпшского района, в 18 км от столицы Абхазии, построен в середине 1950-х годов и несколько раз модернизирован. Он был закрыт по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года. В 2006 году Международная организация гражданской авиации ICAO аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов. Авиаузел в настоящее время используется для базирования ВВС Абхазии, а также принимает только самолеты российской военной авиации.