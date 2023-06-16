"В музее представлены аппаратура и медицинская документация, с которой работали сотрудники скорой медицинской помощи в разные годы", — говорится в сообщении.

"Важно, что молодые специалисты, приходящие работать в Центр медицины катастроф, могут познакомиться с историей развития службы в нашем регионе, узнать больше о работе врачей и фельдшеров скорой помощи. В Центре хорошо развита система наставничества. Открытие музея будет способствовать передаче знаний новым поколениям", — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова.

Открытие нового музея приурочили ко Дню медицинского работника.

Региональный Центр медицины катастроф создан в 2018 году после объединения бригад скорой помощи Тулы и районов области. Он оказывает экстренную помощь жителям области на всех этапах — от получения вызова до доставки пациента в стационар. При Центре также работает санавиация.