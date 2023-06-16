Он расположен в токийском районе Нерима на территории площадью 30 тыс. квадратных метров. Ранее здесь находился один из крупнейших парков с аттракционами в японской столице — "Тосимаэн", который закрылся в августе 2020 года после почти 100 лет эксплуатации.

Вход в парк, которым управляет Warner Bros. Studios Japan, осуществляется по предварительному заказу.

Стоимость билетов составляет 6,3 тыс. иен ($45) для лиц в возрасте 18 лет и старше, 5,2 тыс. иен для молодежи от 12 до 17 лет и 3,8 тыс. иен для детей с 4 до 11 лет.

В ресторанах и кафе тематического парка посетители могут попробовать послеобеденный чай и другие типичные британские блюда, такие как рыба с жареным картофелем и ростбиф, а также напитки, вдохновленные романами и фильмами о Поттере.

Гарри Поттер — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг, который обрел большую популярность во всем мире.