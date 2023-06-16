"По поводу того, куда будут открыты рейсы. Иллюзий больших у нас нет, мы не будем выполнять дальнемагистральные перелеты, да это и не нужно. Планируемые направления — Турция и Египет, чтобы нашим жителям не приходилось ездить в аэропорты соседних регионов", — сказал Бречалов.

Он добавил, что по прогнозам ежегодно по этим направлениям можно будет перевозить порядка 30 тыс. пассажиров.

При этом Бречалов отметил, что с организацией международных перелетов из Ижевска "придется немного подождать", так как необходимо увеличить авиапарк.

"У нас из авиапарка пока всего только два "боинга", и нужны еще самолеты. Сейчас мы их ищем, в том числе, в Африке, и, я считаю, что это вполне подъемная задача. И вполне реалистичен вариант с кооперацией с крупными международными авиакомпаниями в том числе", — сказал он.

Ранее сообщалось, что аэропорт Ижевска, который до настоящего времени обслуживал только внутренние пассажирские и грузовые рейсы, распоряжением правительства РФ открыт для полетов в международных направлениях.

Аэропорт "Ижевск" и авиакомпания "Ижавиа" принадлежат Удмуртской Республике.