Он добавил, что по прогнозам ежегодно по этим направлениям можно будет перевозить порядка 30 тыс. пассажиров.
При этом Бречалов отметил, что с организацией международных перелетов из Ижевска "придется немного подождать", так как необходимо увеличить авиапарк.
"У нас из авиапарка пока всего только два "боинга", и нужны еще самолеты. Сейчас мы их ищем, в том числе, в Африке, и, я считаю, что это вполне подъемная задача. И вполне реалистичен вариант с кооперацией с крупными международными авиакомпаниями в том числе", — сказал он.
Ранее сообщалось, что аэропорт Ижевска, который до настоящего времени обслуживал только внутренние пассажирские и грузовые рейсы, распоряжением правительства РФ открыт для полетов в международных направлениях.
Аэропорт "Ижевск" и авиакомпания "Ижавиа" принадлежат Удмуртской Республике.