«Начинать надо с определений, что мы понимаем под автомобильным туристом и четко его сегментировать. Либо это способ передвижения, либо нечто большее. Как мы разделяем автотуристов, которые живут в гостиницах, от тех, кто останавливается в кемпингах. Второй шаг – определение целевых показателей по автотуризму в целом. Мы сегодня определили, что у нас 22 млн туристов перемещаются на автомобилях, которые живут в коллективных средствах размещения. Это без учета автобусов. И видим, что эта цифра должна удвоиться, то есть станет 44 млн», — сказал он, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной автотуризму.

Как подчеркнул Вахруков, сложность планирования автотуризма – в том, что автомобильный поток гораздо шире, чем туристический.

«Когда мы создаем инфраструктуру для автотуризма, мы создаем ее для всех автомобилистов. Ей могут пользоваться все. И в этом сложность формирования баланса инфраструктурного запроса. Мы видим общие потребности в транспортной и сопутствующей инфраструктуре. В дальнейшем надо сконцентрироваться на приоритетах. Безусловный – это развитие многофункциональных зон, это базовая инфраструктура для путешествий. Но важно определить самые эффективные точки для их размещения. И точно надо опираться на национальные турмаршруты. И в первую очередь синхронизировать национальные турмаршруты с планами по развитию дорожной сети, отдавая приоритет тем точкам притяжения, которые нам известны», — добавил Вахруков.

Эффективность автотуризма, по его словам, лежит в двух плоскостях. Первая – увеличение туристического потока за счет большей комфортности поездок. Вторая – автотуризм близ крупных городов означает удешевление турпоездок, а значит вовлечение в туризм гораздо большего числа людей, в том числе тех, которые не путешествуют сейчас. И стимулирование повторных поездок в течение года.

Вахруков добавил, что важна увязка автомобильного туризма с новыми точками притяжения – круглогодичными парками развлечений, круглогодичными курортами, доступность которых с точки зрения автомобиля должна быть в приоритете.

В 2022 году по России на автомобилях путешествовали более 500 млн человек.