"На сегодня рейсы из аэропорта выполняются в четыре города: Москву, Санкт-Петербург, Сургут и Сочи. Планировали, прорабатывали Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск и Екатеринбург. Эти рейсы требуют субсидирования. Сейчас ждем предложений от авиакомпаний. Мы свои условия им предложили, если они договорятся с нами, то будем еще 2-3 рейса дополнительно запускать", — сказал Шумков.

Он уточнил, что для открытия международных рейсов необходимо, чтобы в аэропорту был официально оформлен таможенный переход. Правительство РФ утвердило установление воздушного грузопассажирского пункта пропуска через государственную границу РФ в аэропорту города Кургана. В марте 2023 года прошло совещание по вопросу открытия международного пункта пропуска в аэропорту.

"Но мы сегодня по поводу отсутствия международных рейсов не скорбим. Потому что, во-первых, туризм меняется, а во-вторых, из Кургана можно доехать за два часа до Тюмени, за четыре часа до Екатеринбурга и уехать за границу оттуда", — подчеркнул губернатор.

По его словам, аэропорт прошел модернизацию, "выглядит вполне симпатично". Сейчас заканчивается ремонт прилегающей площадки, в 2025-2027 годах в планах — отремонтировать взлетно-посадочную полосу.