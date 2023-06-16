«Мы формируем и продаем иностранным туристам путешествия как турпродукт или комплекс услуг, большинство из которых НДС по закону не облагается либо облагается по льготной ставке. Так, гостиницы и музеи от НДС освобождены, а туроператор не освобожден, и вынужден платить его фактически со всех услуг в составе реализуемого тура», — пояснил он.

Как отметил эксперт, избыточная фискальная нагрузка приводит к тому, что большинство игроков на въездном рынке – это микро- и малый бизнес, работающий исключительно на УСН.

«Как только эти маленькие компании начинают подрастать, они сталкиваются с возросшей налоговой нагрузкой, и экономического смысла быть крупным туроператором по въездному туризму нет – входящий НДС у него нулевой, а исходящий им приходится платить в размере 20% со всей суммы, так что туроператоры сразу проигрывают конкуренцию небольшим компаниям с упрощенной системой налогообложения», — пояснил Войтович.

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил освободить от уплаты НДС туроператоров, формирующих продукт в сфере внутреннего и въездного туризма.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что для восстановления въездного туризма в Россию необходимо запустить оформление электронных виз для иностранных туристов, платежные карты "Мир" с возможностью дистанционного оформления до поездки, снизить стоимость полетов в Россию и начать кампанию по продвижению страны на международных рынках.