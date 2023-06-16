Ежегодно единственный в мире фестиваль украшенного холодного оружия собирает до 30 тысяч гостей из разных регионов России. Главную фестивальную площадку организуют оружейные предприятия и мастерские, которые представляют свои коллекции гравированных клинков.

Еще одной популярной площадкой стала "Деревня кузнецов", благодаря которой мероприятие получило неофициальное название по прозвищу коренных жителей Златоуста "праздник кузюков". Ее организаторы проведут несколько мастер-классов для детей и взрослых, где можно будет попробовать себя в роли подмастерья-кузнеца, и посоревнуются между собой.

Также для гостей готовят концерты, выставки, ярмарку мастеров, тематические творческие конкурсы. Хедлайнером события заявлен оркестр Grand Melody Orchestra.

Нововведением этого года станет концерт бардов.

По традиции состоится научно-практическая конференция "Бушуевские чтения".

Фестиваль носит имя Ивана Николаевича Бушуева — художника-гравера, основоположника златоустовской школы авторского холодного оружия, которого увековечил Павел Бажов в своём сказе "Иванко-Крылатко". Именно он впервые на своих изделиях начал изображать крылатого коня, сейчас он запечатлён на гербе фестиваля.

В 2019 году аналитическое агентство "ТурСтат" включило Бушуевский фестиваль в пять лучших этнофестивалей России.