"За пять месяцев 2023 года восемь предприятий, участвовавших в акселераторе по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив, посетили свыше 3,5 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. школьников", — говорится в сообщении.

Министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов отметил, что значимой частью промтуров является профориентационная работа.

"Благодаря таким турам школьники могут сделать осознанный выбор будущей профессии, студенты — получить достоверную информацию о популярных вакансиях", — цитирует Авзалова пресс-служба.

В настоящее время в акселератор входят индустриальные парки "Уфимский" и "Промцентр", предприятие народных промыслов "Агидель", АО "ПОЛИЭФ", Благовещенский арматурный завод, ООО "Благовещенский хлеб", Приуфимская ТЭЦ и Павловская ГЭС им. Б.И. Можаева.

Экскурсии на предприятия включены в программу "Школьный туризм", реализуемую в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Ранее сообщалось, что в 2023 году на реализацию программы детского туризма в Башкирии будет выделено около 265 млн рублей, что в 3,4 раза больше, чем в прошлом году.

Планируется, что участниками программы станут более 37 тыс. школьников.