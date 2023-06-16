"В прошлом году, не помню точно, на какое количество, но очень большое увеличение туристов (в ОАЭ). Миллион, 900 тысяч, по-моему", — сказал Путин. До этого было 300 тыс., напомнил он, отметив, что произошло "трехкратное увеличение".

"В этом году уже 500 тыс. наших туристов", — добавил Путин. Путин в пятницу встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом аль-Нахайяном на Петербургском международном экономическом форуме. Они вместе осмотрели стенды ОАЭ. Президент ОАЭ выразил надежду, что количество туристов перевалит за миллион. "И для наших людей неплохо", — ответил Путин.