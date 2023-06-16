«В 2022 году 555 млн человек – общий автомобильный поток. Это разные поездки, которые совершили как граждане нашей страны, так и иностранные граждане из точки А в точку В внутри Российской Федерации. К 2035 году с учетом ряда мероприятий, которые запланированы, такой рост может быть на 21%. То есть туристические внутренние поездки составят 103 млн, а въездные туристы, те, которые приедут на иностранных автомобилях, это примерно 4 млн. Это рост более чем в 2,5 раза», — сказал он в пятницу, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной развитию автотуризма в РФ.

Как отметил Ликсутов, многие россияне пользуются автомобилем и автобусными перевозками, поскольку они дешевле железнодорожных и авиации.

Так, в 2022 году 56 млн россиян воспользовались автобусными перевозками, к 2035 году их число планируется увеличить до 76 млн (плюс 36%), из которых 20 млн – внутренние туристы, еще 3 млн – въездные. Прирост по сравнению с 2022 годом должен быть в 5,5 раз.

По словам Ликсутова, результаты опроса почти 10 тыс. респондентов показали, что 44% путешествующих, в первую очередь на автобусах, столкнулись с некомфортными условиями во время поездки. 72% автотуристов пожаловались на плохое качество дорог, отсутствие АЗС и других инфраструктурных объектов.

Как отметил заммэра столицы, строительство многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) на трассах до туристических объектов способно увеличить на 5% долю автотуристов и путешествующих на автобусах.