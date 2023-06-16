"Меморандум предполагает сотрудничество между авиаперевозчиками и расширение международного авиасообщения между Россией и странами Карибского бассейна. На первом этапе авиакомпании планируют совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой", — сказано в сообщении.

18 июня Conviasa приступит к выполнению регулярных рейсов Каракас — Гавана — Москва на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A340-200. "Аэрофлот", в свою очередь, с 1 июля начинает регулярные полеты в Варадеро (Куба).

Как отмечается, в ближайшее время планируется заключить соглашение "интерлайн" с прямыми взаиморасчетами между компаниями. Это позволит пассажирам с билетами, выписанными как "Аэрофлотом", так и Conviasa, путешествовать на Кубу и в Венесуэлу.

В перспективе "Аэрофлот" и Conviasa намерены заключить соглашение "код-шер/свободная продажа", которое предполагает совместную эксплуатацию рейсов. Полеты будут выполняться под общим кодом, а пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих компаний.