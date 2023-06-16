"Мы сделали оффер для лизингодателя (ГТЛК — ИФ), он был принят, так что да, мы подписываем эти самолеты. Они со вторичного рынка, но самолеты достаточно свежие при этом", — сказал Александровский журналистам на ПМЭФ-2023.

По его словам, сначала оба лайнера будут эксплуатироваться в дочерней авиакомпании "Россия".

"Чтобы не терять часть высокого сезона, мы планируем их поставить на маршруты с середины июля. По окончании высокого сезона они встанут на перекомпоновку и будут дальше эксплуатироваться уже в "Аэрофлоте", — пояснил Александровский.

Один из самолетов, по его словам, будет назван в честь русского поэта, государственного деятеля Гавриила Державина, второй — в честь политика, основателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского.