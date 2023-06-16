"В целом за 2023 год группа планирует перевезти порядка 43,5 млн пассажиров, это тот план, который у нас был изначально. Хотя я сейчас по динамике вижу, что мы способны на лучший результат: динамика и первых пяти месяцев, и начала июня показывает, что группа "Аэрофлот" в целом способна превысить наши ожидания", — заявил он журналистам на ПМЭФ-2023.

Как сообщалось, в январе-мае группа перевезла 16,6 млн человек, что на 23,5% больше, чем за тот же период годом ранее.

Отвечая на вопрос, улучшается ли на фоне роста пассажиропотока финансовое состояние группы, Александровский сказал: "Мы финансы пока не раскрываем, но можно, наверное, говорить о лучшей операционной эффективности, потому что кроме общего количества перевезенных пассажиров мы в публикациях об операционных результатах показываем и загрузку кресел, которая является в настоящее время исторически высокой для "Аэрофлота". В первые 5 месяцев она по группе до 85% доходила".

Когда "Аэрофлот" вернется к раскрытию финансовой отчетности, Александровский не уточнил. Пока что не публиковать ее позволяет постановление правительства, которое действует до июля, напомнил он.

На вопрос, может ли "Аэрофлот" вернуться к дивидендным выплатам по итогам 2023 года, он лишь сказал, что дивидендная политика компании не меняется (предполагает выплату минимум 25% от годовой чистой прибыли по МСФО), и "если финансовое положение будет позволять, и совет директоров, акционеры компании примут соответствующее решение, дивиденды будут выплачиваться".

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.