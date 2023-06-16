"Мы планируем полететь в Денпасар, на Бали. Работаем с авиавластями. Начало полетов на Бали — осень, сентябрь-октябрь", — заявил Александровский журналистам на ПМЭФ-2023.

"И еще одно (планируемое к открытию — ИФ) направление — Гонконг", — добавил он.

В ближайшее время компания также планирует открыть дополнительные рейсы в разные города Китая из Красноярска, Иркутска, Владивостока. По данным на сайта компании, сейчас ее китайская маршрутная сеть состоит из рейсов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

"Китайскую программу будем расширять, но расширять умеренно — с ожиданием того, когда будет принят "безвиз" и когда пассажиропоток увеличится", — отметил Александровский.

По его словам, компания также "не исключает" подписания кодшерингового и интерлайн соглашений "с кем-то из южноамериканских авиакомпаний".