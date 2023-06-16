"В городе снова жара, поэтому мы предлагаем вам прохладную питьевую воду. С коллегами из ЦППК раздавать будем в вечерний пик на центральных вокзалах. И на ж/д станциях", — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Так, воду будут раздавать на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. На Ленинградском начнут раздавать воду с 12:00.

Кроме того, воду будут раздавать на ж/д станциях Лобня, Подольск, Одинцово, Тушинская, Раменское, Выхино, Пушкино, Мытищи, Домодедово, Железнодорожная и Нижегородская.

"Чтобы легче переносить жару, не забывайте головные уборы, носите светлую одежду и постарайтесь избегать прямых солнечных лучей", — говорится в сообщении.