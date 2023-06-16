«По итогам 2022 года автомобильный поток в России составил более 500 млн человек в год. По прогнозам, к 2035 году он может вырасти до почти 700 млн человек. И даже если какая-то справедливая доля из них будет называться автотуристами, то это будет существенный вклад в достижение показателей нацпроекта по туризму», — сказал он, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной развитию автотуризма в РФ.

Чернышенко напомнил, что к 2030 году турпоток по России должен составить 140 млн ежегодно.

«За счет автотуризма мы, я думаю, сможем быстрее выполнить этот амбициозный показатель», — заключил он.