Соглашение о реализации инвестпроекта в сфере туризма подписали первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и директор "Первостроителя" Виктор Иванисенко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Комплекс планируется возвести на берегу Волги в Ставропольском районе Самарской области, он предполагает, в частности, медицинский центр, гостиницу, рекреационную зону. В перспективе — зону марины и яхт-клуб.

"Номерной фонд гостиницы сможет предложить для размещения 150 комнат, медицинский центр рассчитан на одновременное обслуживание порядка 300 человек, еще около 120 человек сможет принять глэмпинг-зона", — говорится в сообщении.

По словам Кудряшова, правительство заинтересовано в реализации проекта, поскольку отмечается повышенный спрос на внутренний туризм и среди самарцев, и среди жителей других регионов.

В пресс-службе регионального правительства "Интерфаксу" уточнили, что приступить к реализации проекта инвестор планирует в этом году.

Сообщалось, что по итогам прошлого года турпоток в регион увеличился в 1,5 раза, почти до 2,6 млн туристов.

Согласно сайту компании, "Первостроитель" специализируется на реализации проектов комплексного освоения и редевелопмента территории в Екатеринбурге. Общий объем проектов компании превышает 500 тыс. кв.м. жилья и соцобъектов, 40,5 тыс. кв.м. коммерческой инфраструктуры.

По данным ЕГРЮЛ, "Первостроитель" зарегистрирована в 2015 году, владельцем компании является ее директор Виктор Иванисенко.